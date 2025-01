Gli aggiornamenti sulle condizioni di Davide Frattesi arrivano da Sky Sport. Per centrocampista dell'Inter, non al meglio della forma come ammesso ieri dallo stesso Inzaghi, "persiste l'affaticamento muscolare che si porta dietro da qualche giorno". Il tecnico nerazzurro valuterà se convocarlo o meno per domenica sera, quando è in programma la sfida di San Siro contro l'Empoli.

