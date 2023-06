Vuole ripartire da Davide Frattesi la Juventus, e per anticipare la concorrenza che comprende anche l'Inter prova lo sprint già in queste ore. Nel pomeriggio, il nuovo direttore sportivo in pectore Giovanni Manna è stato intercettato da Sky Sport mentre si recava negli uffici del Sassuolo nel centro di Milano insieme al CFO bianconero Francesco Calvo per parlare con Giovanni Carnevali. L'ad del Sassuolo aveva precedentemente incontrato a pranzo Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. Domani, invece, è in agenda un incontro con la Roma.

