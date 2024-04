L'ondata di entusiasmo dei tifosi nerazzurri, giunti in un numero enorme alla Pinetina per incitare il gruppo di Simone Inzaghi in vista del derby di domani sera, ha causato anche un piccolo incidente di percorso. Racconta infatti Sky Sport che Denzel Dumfries, arrivato per ultimo ad Appiano Gentile in vista dell'allenamento della vigilia, è stato infatti costretto a parcheggiare la sua automobile fuori dal centro sportivo a causa dell'incredibile folla davanti ai cancelli, raggiungendo a piedi i compagni dopo essere passato tra i tifosi.

