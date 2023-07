Derby d'Italia in vista per Carlos Augusto. Oltre all'Inter (interessata in caso di uscita di Robin Gosens), sull'esterno del Monza c'è anche la Juventus, con cui ci sono stati dei contatti negli ultimi giorni. Lo riferisce Sky Sport, svelando che per rimpiazzare il brasiliano è in arrivo Georgios Kyriakopoulos dal Sassuolo, a sua volta pronto a mettere le mani su Matias Vina della Roma.

