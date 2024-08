Lautaro Martinez rientrerà in anticipo dalle vacanze così come fatto da Thuram e Pavard. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano dell'Inter ha deciso di tornare in Italia a breve.

All'origine della decisione anche l'infortunio rimediato da Taremi nel precampionato. Il Toro dunque si presenterà ad Appiano Gentile in netto anticipo rispetto alla convocazione fissata tra il 7 e l'8 agosto. Una buonissima notizia per Inzaghi.