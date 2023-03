A meno di due ore dalla sfida con il Lecce, la redazione di Sky Sport ipotizza la probabile formazione dell'Inter. Secondo i colleghi dell'emittente satellitare a centrocampo si va verso Calhanoglu regista con Barella e Mkhitaryan (panchina, dunque, per Brozovic). In attacco spazio alla coppia Dzeko-Lautaro, mentre in difesa ci sarà Acerbi, affiancato da Darmian e Bastoni.

