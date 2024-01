Tajon Buchanan potrebbe saltare la seduta d'allenamento in programma domani mattina, ad Appiano Gentile, perché è volato in Belgio per sbrigare le note questioni burocratiche relative al suo tesseramento da giocatore nerazzurro. Da capire se l'ex Bruges farà in tempo a tornare in Italia per rispondere all'appello di Simone Inzaghi, che comunque, salvo imprevisti, lo avrà a disposizione sabato sera contro il Monza, l'ultima partita di campionato prima della partenza verso l'Arabia Saudita, dove si disputeranno le final 4 di Supercoppa italiana.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!