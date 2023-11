Buone notizie da Appiano Gentile, dove già questa mattina a far sorridere i nerazzurri è stato Benjamin Pavard che ha tolto il tutore al ginocchio e cominciato la fase finale della riabilitazione. Se per rivedere il francese in campo c'è ancora da attendere, Simone Inzaghi vede più vicino il ritorno di Alessandro Bastoni.

Come spiegato infatti da Sky Sport nel recap fatto poco fa dopo l'allenamento di questa mattina, suddiviso in due parti differenziando il lavoro per i giocatori ieri impiegati allo Stadium, il difensore nerazzurro lavorerà per provare ad esserci già domenica prossima contro il Napoli, anche se l'infortunato più vicino al rientro è Alexis Sanchez. Il cileno, assente ieri a Torino, ha svolto ancora lavoro personalizzato ma a buon ritmo e sarà decisiva la giornata domani in merito all'eventuale partenza o meno per Lisbona.

