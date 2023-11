Sosta Nazionali praticamente finita per gli interisti in giro per il Mondo. A chiudere il cerchio sono stati Brasile e Argentina, rispettivamente di Carlos Augusto e Lautaro Martinez, questa notte in campo per la sesta giornata di Qualificazioni al Mondiale 2026, che hanno scritto i titoli di coda di quest'ultimo impegno del 2023. Arrivato il triplice fischio su tutti i campi, i giocatori di Simone Inzaghi impegnati con le proprie Federazioni stanno già facendo rientro a Milano. Come riferisce Sky Sport i primi a tornare a servizio dello staff nerazzurro sono gli italiani e Asllani, attesi già per l'allenamento odierno, in programma per questo pomeriggio. Domani sarà invece il turno degli olandesi De Vrij e Dumfries, di Thuram e di Arnautovic e i sudamericani Lautaro e Carlos Augusto, ultimi di domani ad aggregarsi al gruppo. Alexis Sanchez ultimo a rientrare per via della trasferta più lontana e sfiancante, atteso per venerdì.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!