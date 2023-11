Ancora una buona nuova per Simone Inzaghi, immerso nell'avvicinamento al big match di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Dopo il ritorno in gruppo di Juan Cuadrado (LEGGI QUI), l'allenatore piacentino ritroverà domani Alexis Sanchez: il cileno ha fatto rientro a Milano nella giornata di oggi. Il Niño Maravilla dunque domani tornerà ad Appiano Gentile per prendere parte all'allenamento, primo per lui in vista del derby d'Italia, e primo allenamento con la squadra al completo.

