Nel blitz di questo pomeriggio in casa Inter dell'agente di mercato Tullio Tinti, procuratore tra gli altri di Alessandro Bastoni, di cui ha parlato all'uscita dalla sede di Viale della Liberazione, la carne al fuoco è stata parecchia. Se il focus principale poteva sembrare il futuro del difensore nerazzurro, come riferisce Sky Sport, l'argomento principale è stato quello legato al rinnovo del contratto dell'allenatore della Beneamata Simone Inzaghi. Secondo l'emittente televisiva, a far visita all'HQ nerazzurro c'è stato anche Inzaghi, arrivato poco dopo Tinti, con il quale il club ha raggiunto l'accordo definitivo: prolungamento fino al 30 giugno 2024, con adeguamento, che verrà formalizzato nei prossimi giorni.