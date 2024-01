Ad Appiano Gentile è terminato poco fa l'allenamento odierno, con le due buone notizie arrivate ieri che vengono confermate anche nella mattinata di oggi. Sia Dumfries che Bastoni, infatti, hanno svolto regolarmente lavoro con il gruppo. Ancora personalizzato per Barella, squalificato per Firenze e alla ricerca della miglior condizione per il big match del 4 febbraio contro la Juventus. Lo riporta Sky Sport.

