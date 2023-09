Dopo il turnover prima e il risultato non ottimale di San Sebastian, l'Inter riparte da Empoli, dove i nerazzurri riprendono il filo del campionato nel post-derby. Per il lunch-match di oggi al Castellani, Simone Inzaghi cambia un po' di pedine rispetto all'undici mandato in campo in Spagna. La grande e sostanziale novità rispetto alla formazione vista in Champions, è il ritorno di Hakan Calhanoglu, recuperato dopo l'affaticamento all'adduttore. Partono dalla panchina per rifiatare dopo le fatiche dello scorso mercoledì Dumfries e Carlos Augusto, torna Thuram dal 1'. Di seguito la probabile formazione abbozzata da Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.