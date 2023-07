Prendendo spunto dalle fresche dichiarazioni di Yann Sommer (leggi qui), che non si è voluto sbottonare circa un suo probabile trasferimento all'Inter, Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, ha aggiornato con le ultime sulla telenovela di mercato: "Inter e Bayern e Inter sono ancora in trattative concrete, ma nessuna decisione definitiva è stata presa. Prezzo: € 5-6m. Raya uno dei migliori candidati a sostituirlo".

Have asked Yann #Sommer about the possible transfer to @Inter: „I don't want to say something about it. Now I am here with FC Bayern. But it was already reported a few days about it. We will see how it goes on."



➡️ Bayern & Inter still in concrete talks but no final decision…