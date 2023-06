L'asse tra Chelsea e Inter rimane caldissimo. Come riportato da Sportitalia, nei prossimi giorni si terrà un vertice tra i nerazzurri e i Blues. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno, in primis il futuro di Romelu Lukaku, ma anche Trevoh Chalobah che il club nerazzurro ha individuato come possibile erede di Milan Skriniar.

I Blues proveranno a chiedere André Onana, ma l'Inter è irremovibile: il portiere camerunese andrà via solo di fronte a un'offerta da 60 milioni di euro. Il club nerazzurro intanto ha già bloccato Guglielmo Vicario, che però arriverà solo in caso di partenza dell'attuale portiere.

Chi potrebbe lasciare l'Inter è Robin Gosens, per cui ci sono interessamenti dalla Premier League con il Bournemouth che insiste nonostante la preferenza del giocatore vada alla Bundesliga (Union Berlino e Wolfsburg interessati). In caso di partenza dell'ex Atalanta, Carlos Augusto sarebbe il primo obiettivo.