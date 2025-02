È giorno di vigilia e tra meno di ventiquattro ore l'Inter scenderà in campo al Maradona di Napoli per una sfida molto indicativa per la lotta al vertice. I nerazzurri sono arrivati da pochi minuti nel capoluogo campano. Come riferiscono i colleghi di Sportitalia tantissimi i tifosi presenti ad accogliere il pullman dei nerazzurri. Incitamenti continui in vista di quella che sarà una partita particolarmente importante per le ambizioni tricolore del Biscione.