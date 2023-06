La trattativa tra Edin Dzeko e il Fenerbahce non è ancora chiusa, le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato da Sportitalia è in programma questa sera una videoconferenza tra l'agente del bosniaco, Alessandro Lucci, e il club turco per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Sul piatto c'è un contratto biennale con 4,5-5 milioni di euro di ingaggio per l'attaccante in scadenza di contratto con l'Inter.