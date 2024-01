Tiago Djalò è destinato a vestire la maglia della Juventus. Ulteriore conferma arriva da Sportitalia che rivela come l'operazione per il trasferimento a Torino del portoghese dal Lille a Torino si effettuerà per una somma complessiva di sei milioni: da capire come riconoscere ai francesi 500mila euro, se dentro la somma iniziale per un totale di 3,5 mln ai quali aggiungere 2,5 di bonus oppure se equiparare perfettamente le due parti con un 3+3. Ultima call per chiudere, poi saranno fissate le visite.