Joaquin Correa può lasciare l'Inter. L'Arabia Saudita lo punta con decisione tant'è che c'è sul piatto una proposta interessante dell'Al Shabab che l'argentino sta valutando, nonostante le smentite di Lucci. Secondo Sportitalia in entrata è stato proposto anche Beto, per il quale non c'è stata nessuna offerta all'Udinese. Resta, all'orizzonte, in attesa, anche Demiral, che aspetta l'Inter.