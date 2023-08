L'Inter è attiva in entrata, con l'approdo a breve di Benjamin Pavard, ma non è esclusa qualche uscita dell'ultimo minuto. Tra i giocatori in partenza c'è Joaquin Correa, che reclama spazio che il club nerazzurro non gli può garantire. Come riportato da Sportitalia, il club ha aperto alla possibilità di cedere il Tucu in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per l'argentino ci sono stati sondaggi dalla Turchia, dal Betis Siviglia e da un paio di club di Premier League. Da capire cosa deciderà il calciatore, che vorrebbe giocarsi le sue carte a Milano.