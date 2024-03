Oltre allo stop imposto a Giovanni Ayroldi per la direzione arbitrale molto discussa di Inter-Genoa, l'AIA ha anche inviato le sue scuse al club ligure per il rigore a dir poco generoso concesso ai nerazzurri per il fallo di Marten Frendrup ai danni di Nicolò Barella che ha condizionato l'esito del Monday Night match di San Siro. E' quanto si legge stamane sull'edizione de Il Secolo XIX, dove vengono menzionati anche altri torti di cui è stata vittima la squadra Alberto Gilardino in questa stagione, dal gol di Christian Pulisic, viziato da un fallo di mano, alla spinta di Yann Bisseck su Kevin Strootman che aprì la strada alla rete di Marko Arnautovic nella gara di andata con i nerazzurri di fine 2023.

