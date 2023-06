Nelle ultime ore la Reuters ha lanciato l'indiscrezione: l'imprenditore miliardario finlandese Thomas Zilliacus, ex dirigente della Nokia che aveva cercato di acquistare anche il Manchester United attraverso la sua holding, starebbe valutando un'offerta per acquistare l'Inter.

La stessa agenzia di stampa precisa però anche la posizione di Suning, attuale proprietario del club. Da Nanchino negano che sia in corso una trattativa per il cambio di proprietà della società interista: "Non c'è nessun processo di offerta", il virgolettato attribuito ad un rappresentante della comunicazione di Suning Holdings Group. Un'affermazione che fa eco a quanto sostenuto dal presidente Steven Zhang, che ha più volte parlato di un impegno a lungo termine.

