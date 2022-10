"L'Inter non è in vendita, non ho parlato con nessun investitore". Negli ultimi tre giorni, Steven Zhang ha spazzato via, almeno a parole, i rumors secondo i quali sarebbe pronto a disimpegnarsi da presidente dei nerazzurri. Una versione, quella del numero uno di Viale della Liberazione, che non torna ai colleghi dell'agenzia Reuters che oggi, grazie alla conferma di tre fonti diverse, hanno spiegato che Goldman Sachs e la banca americana Raine, già protagonista nella cessione del Chelsea, stanno lavorando per cercare potenziali acquirenti. "Almeno due investitori statunitensi - aggiungono - hanno recentemente espresso interesse ad acquistare il club, hanno detto due delle persone, senza fornire ulteriori dettagli. Il proprietario dell'Inter cerca una valutazione di almeno 1,2 miliardi di euro".