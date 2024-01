Non ha pace Hakan Calhanoglu che anche a Riyadh ha ricevuto un'accoglienza in modalità 'Milan style'. L'ex centrocampista rossonero infatti è stato bombardato di fischi dai tifosi presenti ieri sugli spalti dell'Al Awwal Park Stadium della capitale araba durante la semifinale di Supercoppa disputata tra Inter e Lazio. "I fischi si intensificavano soprattutto quando il turco andava a battere gli angoli e soprattutto quando ha preso il pallone per realizzare il rigore del 2-0" si legge su Repubblica che rende nota l'avvenimento spiegandone inoltre le motivazioni.

Se normalmente il 20 di Inzaghi è preso di Milan dai suoi ex tifosi, che mai hanno digerito il passaggio da una sponda all'altra del Naviglio, le ragioni che hanno mosso gli arabi a contestare il centrocampista turco sono di natura politica. Alla fine di dicembre infatti, sempre a Riyadh si sarebbe dovuta disputare la Supercoppa Turca tra Fenerbahce e Galatasaray ma "la decisione delle autorità locali di limitare i simboli patriottici, tra i quali soprattutto le immagini di Mustafa Kemal Ataturk, il fondatore della Repubblica turca, ha portato però le due squadre a boicottare l'evento" prima di tornare in Turchia. Le autorità locali avevano vietato ai tifosi turchi di esporre lo striscione "Pace a casa, pace nel mondo", maglie celebrative con riferimenti ad Ataturk, di utilizzare l'inno nazionale e di trasmettere sugli schermi immagini di Ataturk, ragioni che hanno portato alla scelta congiunta dei due club di Istanbul che hanno, appunto, fatto muro con fermezza. Un comportamento di cui ha fatto le spese Calhanoglu ieri sera, un trattamento che si preannuncia simile anche durante la finale di lunedì contro il Napoli.

