Gaetano Oristanio passerà al Venezia a titolo definitivo con un contratto di cinque anni. La notizia arriva da Relevo, i nerazzurri si sono però riservati un diritto di riacquisto futuro anche nel caso in cui il Venezia dovesse retrocedere in Serie B.

Le parti sono al lavoro, come noto, anche per il passaggio di Tessmann in nerazzurro.