Il nome di Otavio è sul tavolo di diversi club italiani, grazie al lavoro dell'agente del giocatore Israel Oliveira; ma il Porto, club che ne detiene il cartellino, non ha notizie in merito a società che intendano attivare la clausola da 40 milioni di euro in scadenza il 15 luglio. Lo sostiene il quotidiano lusitano Record che sottolinea come soprattutto l'Inter al momento non abbia le risorse per poter provare l'affondo per il giocatore, impegnata com'è sui fronti Romelu Lukaku e Davide Frattesi. Impossibile, quindi, che se ne parli prima della seconda metà del prossimo mese.

