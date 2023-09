Prime Video, detentore dei diritti esclusivi di un match del mercoledì sera di Champions League, ha divulgato ufficialmente l'elenco delle partite che saranno visibili in diretta streaming nella prima parte della fase a gruppi. Il primo incontro che sarà trasmesso dalla piattaforma Ott sarà quello della Reale Arena tra Real Sociedad e Inter in programma il 20 settembre. Sempre su Prime andrà in onda anche Salisburgo-Inter il prossimo 8 novembre.

