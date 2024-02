L'Inter è seconda solo al Manchester City nel mondo, secondo l'Opta Power Rankings. La squadra di Simone Inzaghi, vice campione d'Europa nella passata stagione proprio dopo aver perso la finale di Champions League contro i Citizens di Pep Guardiola, questa settimana ha guadagnato una posizione superando il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Invariate le altre posizioni della top 10: giù dal podio Liverpool, quarto, quindi Arsenal, Psg, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Barcellona. Dopo i nerazzurri, la seconda italiana in classifica è la Juventus, 12esima, un gradino sopra il Milan che ha guadagnato una posizione.

Ma come viene calcolato il Power Ranking? Opta utilizza un sistema di valutazione gerarchico basato sull'algoritmo Elo per misurare la forza di ogni squadra. Il sistema di valutazione Elo è un punteggio di abilità che è stato adattato a molti sport sin dalla sua creazione per le valutazioni dei giocatori di scacchi, comprese le classifiche mondiali ufficiali FIFA sia per gli uomini che per le donne. L'algoritmo Elo utilizzato qui analizza i risultati delle partite di oltre 2.500.000 partite dal 1990 per assegnare a ciascuna squadra una valutazione comparabile tra campionati, paesi e continenti.

Lo scopo del sistema è semplice: dopo ogni partita, i punti di valutazione vengono scambiati tra le squadre a seconda del risultato. Qualunque sia il guadagno Elo della squadra di casa, la squadra ospite perderà esattamente lo stesso valore Elo (o viceversa). Se la squadra di casa guadagna 20 punti Elo, la squadra in trasferta perderà 20 punti Elo.

La differenza nelle valutazioni tra le due squadre funge da predittore per l'esito di una partita. La valutazione Elo di ciascuna squadra verrà aggiornata partita per partita in base alla probabilità che ciascuna squadra vinca e al risultato effettivo della partita. In termini semplici, tende a verificarsi quanto segue: Se vince la squadra con il punteggio più alto, verranno scambiati meno punti; se la squadra con il punteggio più basso vince inaspettatamente, verranno scambiati più punti; se la partita finisce in pareggio, la squadra con il punteggio più basso guadagnerà alcuni punti. Maggiore è il margine di vittoria, maggiore è il numero di punti scambiati.



