Zero gol e zero assist in nove presenze, tra Ligue 1 ed Europa League, da quando è al Marsiglia, Inutile dire che Joaquin Correa non abbia ancora ingranato nella sua nuova esperienza in Francia, ma questo pessimo rendimento può avere delle giustificazioni secondo Leonardo Balerdi, suo compagno di squadra: "Ha bisogno di tempo per adattarsi, la Serie A non ha nulla a che vedere con il campionato francese - le parole del difensore argentino in conferenza stampa -. Aveva tanto dolore al piede, sono cose che non vediamo, ma che influiscono sul suo rendimento in campo. Non è al 100%, ha bisogno di recuperare.

Gli ho parlato della società, dell'ambiente, sa dove è arrivato. Ha giocato in grandi club come l'OM, ​​conosce la passione che c'è qui".