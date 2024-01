Il Mundial de Clubes FIFA si giocherà principalmente sulla costa orientale degli Stati Uniti, secondo quanto appurato da The Athletic da diverse fonti informate sulla pianificazione del torneo, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025, al quale prenderanno parte 32 squadre, tra cui l'Inter. Il ragionamento degli organizzatori è semplice: collocare le partite nel fuso orario della East Coast avvantaggerà il pubblico televisivo europeo e, inoltre, eviterà sovrapposizioni con le sfide di CONCACAF Gold Cup, evento che andrà in scena nello stesso periodo.

"Per evitare problemi logistici e legati allo stadio tra le due competizioni, fonti hanno affermato che FIFA e CONCACAF hanno concordato di organizzare la Gold Cup sulla costa occidentale degli Stati Uniti. La Gold Cup, la competizione continentale semestrale di Nord America e Caraibi, si sovrapporrà alla Coppa del mondo per club dal 14 giugno al 6 luglio 2025. Una fonte ha affermato che CONCACAF e FIFA stanno collaborando per creare "programmi intelligenti" in modo che i fan possano godersi facilmente. entrambi i tornei", si legge nel pezzo.

Per quanto riguarda il Mondiale per Club, comunque, si potrebbero fare alcune eccezioni: ad esempio, non è escluso che i Seattle Sounders, vincitori della CONCACAF Champions Cup nel 2022, giochino almeno una partita in casa.

