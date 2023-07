Il Manchester United potrebbe tirarsi indietro nella corsa per André Onana. Secondo quanto riportato dal Mirror, il club inglese avrebbe a disposizione circa 120 milioni di sterline in questa finestra estiva di calciomercato. La metà servirà per pagare il cartellino di Mason Mount, in arrivo dal Chelsea. La valutazione dell'Inter di Onana, anche a causa delle restrizioni del FFP, è considerata ad oggi troppo alta.

Per questo lo United ha iniziato a considerare eventuali alternative, tra cui Justin Bijlow del Feyenoord e Kevin Trapp dell'Eintracht Francoforte. Anche perché ten Hag ha chiesto, oltre ad un portiere, anche un nuovo attaccante e un difensore per rafforzare la squadra.