Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione della Champions League. Le italiane sono 4, Napoli, Lazio, Inter e Milan e proveranno come primo obiettivo a passare il girone. Sky, Mediaset e Amazon, saranno a dividersi la trasmissione degli incontri. I match trasmessi in chiaro su Canale 5 saranno 16. Già decise quelle per la fase a gironi. Inter e Milan protagoniste due volte a testa – andranno in onda il martedì, con calcio d’inizio fissato per le ore 21:

19 settembre – Lazio - Atletico Madrid;

3 ottobre – Inter - Benfica

24 ottobre – Union Berlino - Napoli

7 novembre – Milan - PSG

28 novembre – Milan - Borussia Dortmund

12 dicembre – Inter - Real Sociedad

Daniele Luongo