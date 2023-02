È ancora Marcus Thuram al centro dei rumors di mercato: l'attaccante del Borussia Mönchengladbach, che ricordiamo è in scadenza e non rinnoverà con i tedeschi, è alla ricerca del prossimo club ed è altresì nel mirino di varie società europee, tra cui l'Inter. Sulle orme dell'attaccante figlio d'arte non ci sono soltanto nerazzurri però: secondo Mundo Deportivo, "l'attaccante francese è stato offerto al Barça, che già lo seguiva da vicino" si legge nell'edizione odierna del quotidiano spagnolo che precisa: "Il Barça non è l'unico club a cui Thuram è stato offerto e attento al suo futuro": il francese è già sul taccuino di Chelsea, Psg, Atlético de Madrid, Manchester United e Inter. Il Barça è ben conscio dello scoglio 'fair play finanziario' "ma secondo MD Thuram apprezzerebbe non poco la destinazione catalana.