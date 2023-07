Bomba di speranza per il Barcellona per arrivare a Marcelo Brozovic. Nonostante la corsa al centrocampista croato l'abbia abilmente vinta l'Al-Nassr che ha acquistato il cartellino del giocatore per 18 milioni dall'Inter, il Barça può tornare a sperare. Secondo quanto svela Mundo Deportivo si ribalta infatti lo scenario appena 'creatosi': dopo la sanzione della FIFA nei confronti del club saudita che vieta al nuovo club di Brozo di acquistare nuovi calciatori per via dei debiti contratti con il Leicester, anche la situazione dell'ex interista è in bilico. Se è vero che l'ex 77 di Inzaghi abbia firmato il contratto con l'Al-Nassr non significa che ci sia già il 'trasferimento' internazionale della FIFA che conferma il suo status di nuovo giocatore saudita, "vale a dire, in questo momento il regista croato non può giocare al fianco di Cristiano Ronaldo, anche se avrebbe firmato il contratto con il club il 3 luglio. Perché va chiarito che una cosa è la firma del contratto e un'altra è il contratto di trasferimento tra i club, Inter e Al Nassr. Cosa che fino ad oggi non è stata fatta".

Ciò implica che il club saudita si trova nella situazione in cui ha acquistato 18 milioni un giocatore che non può disputare un solo minuto. E secondo quanto messo in rilievo dal quotidiano sportivo non potrebbe farlo fino al gennaio 2025. L'unica opzione che può cambiare questo scenario sbloccandolo è che l'Al-Nassr paghi tutti i debiti insoluti. "A quel punto la sanzione cesserà di essere valida" - sottolinea MD - e il croato otterrebbe il definitivo trasferimento internazionale. La domanda è se il club saudita pagherà questa cifra o meno. Nel secondo caso dunque se può pensare di mettere il giocatore sul mercato proprio per alleggerire queste somme in sospeso. "In tal caso, si apre l'opzione Barcellona. Quel che è certo è che in questo momento Brozovic è un giocatore dell'Al Nassr ma non può giocare nel suo nuovo club".

