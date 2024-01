Oggi Lucas Bergvall è arrivato a Barcellona per mettere la firma sul contratto con il club blaugrana, ma il finale non è ancora scontato. Questo, almeno, quanto sostiene il Mundo Deportivo. "Sebbene il giocatore sia molto convinto di firmare per il Barcellona, ​​il club è riluttante a considerare chiuso il suo acquisto, nonostante ci sia un certo ottimismo", si legge in uno stralcio dell'articolo.

I colleghi spagnoli ricordano che sul promettente centrocampista svedese del Djurgardens ci sono anche Eintracht Francoforte e Inter, ma la proposta fatta dai catalani al giocatore è risultata più convincente. Ecco perché Bergvall è volato in Spagna accompagnato dai suoi genitori e dai suoi agenti e ha mangiato con il ds blaugrana ​​Deco in un ristorante del Tibidabo. Prima del 'sì' definitivo, però, Bergvall visiterà domani Ciutat Esportiva perché "sia il giocatore che i suoi genitori hanno comunicato di dare molto valore al progetto sportivo, motivo per cui prima di impegnarsi vogliono conoscere tutti i dettagli", scrive ancora il MD.

L'idea del Barça è di accoglierlo definitivamente la prossima estate, quando arriverebbe inizialmente per rinforzare la seconda squadra, svolgendo però la preparazione di inizio stagione con la prima. Sarà poi l'erede di Xavi a decidere se tenerlo stabilmente in rosa o meno. Sempre che la firma arrivi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!