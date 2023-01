Il Barcellona è attento al mercato, ma per l'estate. Come precisa il Mundo Deportivo, però, a gennaio sarà molto difficile per i blaugrana ingaggiare qualche calciatore a causa della complicata situazione finanziaria che sta attraversando il club, ma negli uffici catalani continuano a lavorare in attesa di qualche opportunità last minute e, soprattutto, pensando alla prossima stagione: l'obiettivo è rinforzarsi con innesti low cost. Un profilo che si adatta a queste caratteristiche è Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach che sarà svincolato al termine della stagione.