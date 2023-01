Uscito precocemente dai radar Joaquin Correa, secondo Marca la novità sull'asse Milano-Barcellona riguarderebbe un possibile scambio tra Marcelo Brozovic e Memphis Depay. "Barcellona e Inter stanno trattando un possibile scambio tra Memphis Depay e Marcelo Brozovic - si legge sul quotidiano spagnolo -. Nonostante nelle ultime ore siano emersi possibili scambi tra i due club con giocatori come Kessie e Correa, l'operazione che si sta davvero valutando è lo scambio di Brozovic per l'attaccante del Barça. Xavi ha fatto capire molto chiaramente alla Direzione Sportiva che non vuole Correa, ma sarebbe invece disposto ad accettare l'arrivo del croato".