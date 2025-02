Sebbene si sia conclusa un paio di settimane la finestra di trasferimenti invernale, il gioiellino del Como, Nico Paz resta al centro dei rumors di mercato, mettendo l'Inter nella condizione di restare all'erta anche dietro le quinte. Che il club di Viale della Liberazione abbia scritto in grassetto il nome dell'argentino sul taccuino dei desideri non è una novità, la novità è semmai la volontà del Real Madrid, club di provenienza di Nico che vanta un diritto di recompera in caso di volontà di cessione da parte del Como. Diritto che i blancos hanno sempre più in mente di far valere.

A renderlo noto è Marca che parla di possibile ritorno a Madrid del centrocampista, su richiesta di mister Carlo Ancelotti che spinge affinché la dirigenza madrilena investa i 9 milioni necessari a riportarlo in Spagna. L'evoluzione che sta avendo il classe 2004 in Italia è piaciuta ai blancos che, senza fretta, sono convinti di poter accontentare il tecnico italiano. Senza fretta sì, ma tra i corridoi dell'HQ del Real il dibattito è stato innescato già da qualche giorno e secondo Marca "non sarà risolto fino alle battute finali della stagione. Ora il suo ritorno è vicino" e il suo arrivo sarebbe una risorsa per i merengues. Ma anche se non tornasse la prossima estate, il suo valore sarebbe comunque aumentato e sarebbe ancora sotto il controllo del Real Madrid. E lo stesso vale per molti altri gioiellini della cantera blanca.

