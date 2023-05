12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Napoli-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.40 - Situazione opposta per il Napoli, che si è auto-condannato a giocarsi la salvezza in gara secca infilando cinque sconfitte nelle ultime sei partite (l'altra è finita 1-1 col Milan). Il successo, in pratica, manca dal 16 aprile in casa azzurra: quel giorno, i partenopei si imposero 2-0 sull'Udinese.

12.35 - L'Inter arriva a questa partita dopo aver realizzato sette risultati utili consecutivi, numeri che aumentano i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato: i ragazzi di Chivu hanno battuto Frosinone, Juve, Udinese, Empoli, Samp e Cesena, lasciando due punti per strada nel derby con il Milan.

12.30 - Due le variazioni di formazione in casa Inter rispetto alla gara stravinta col Cesena: Nezirevic prende il posto di Dervishi nel ruolo di terzino destro, mentre in avanti è Iliev a completare il tridente con Sarr e Owusu, vista l'assenza di Curatolo, prestato per l'occasione a Inzaghi che nelle ultime ore ha perso Correa per infortunio. Per il resto tutto confermato: Martini-Grygar-Kamate compongono la cerniera di centrocampo davanti alla coppia difensiva Kassama-Matjaz.

12.27 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioelli, Acampa, Iaccarino, Spavone, Hysaj, Rossi, Koffi, Gningue. A disposizione: Turi, Giannini, Pesce, Alastuey, Lorusso, Mutanda Kasongo, Marchisano, Sequino, Marranzino, D'Avino, Russo, Nosegbe-Susko, Bonavita. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

INTER: Botis, Nezirevic, Matjaz, Kassama, Pelamatti; Martini, Grygar, Kamate; Owusu, Sarr, Iliev. A disposizione: Tommasi, Stabile, Andersen, Biral, Dervishi, Stante, Quieto, Berenbruch, Pozzi, Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.

12.25 - La stagione dell'Inter Primavera è finita virtualmente lunedì scorso, attorno alle 18.30, quando la Juve, battendo 4-0 il Milan, ha cancellato le residue speranze dei nerazzurrini di qualificarsi ai playoff con una giornata d'anticipo rispetto alla fine del campionato. L'ultimo, inutile metro della regular season i campioni d'Italia uscenti lo percorreranno oggi, sul campo del Napoli, che aspetta solo di conoscere l'avversaria (Atalanta o Cagliari) con cui si giocherà il playout salvezza. Dallo Stadio comunale 'Giuseppe Piccolo di Cercola', benvenuti a Napoli-Inter Primavera, 34esima giornata del torneo di categoria (kick-off ore 13).