78' - Finisce la partita di Acampa, dentro Giannini.

77' - Acampa interviene fuori tempo massimo nel contrasto con Dervishi: inevitabile il cartellino giallo.

76' - Se la ride in panchina Chivu che prepara altri due cambi: Esposito e Iliev fanno posto a Sarr e Biral.

73' - Curatolo sale a due gol stagionali: è il suo primo in campionato dopo quello segnato al Bayern in Youth League.

72' - CURATOLO CALA IL POKER, INTER-NAPOLI 4-0! Altra pennellata dalla bandierina di Iliev che questa volta pesca sul primo palo la zuccata di Curatolo, in gol da neo entrato. Terzo assist del bulgaro quest'oggi.

70' - Ripresa senza contenuti, continua a far fede ciò che è successo nel primo tempo: resta il 3-0 dell'Inter maturato nei primi 35'.

69' - Kassama arriva in leggera ritardo e tampona Rossi a centrocampo: esce un altro cartellino giallo dal taschino dell'arbitro Monaldi.

66' - Boni ammonito una manciata di secondi dopo il suo ingresso in campo per un calcione involontario rifilato a Valentin Carboni: altro lavoro per lo staff medico interista. Al 33 del napoli è andata bene, poteva starci anche il rosso.

65' - Doppio cambio per Frustalupi: dentro Boni e Rossi per Obaretin e Spavone.

62' - Owusu non ce la fa, qualcuno dalla panchina urla di buttare fuori la palla per agevolare i cambi: entra Curatolo al posto di Owusu. Finisce anche la partita di Kamate, sostituito da Di Maggio.

61' - Valentin Carboni non riesce a iscriversi al tabellino dei marcatori: la sua conclusione di piede mancino da fuori area finisce lontana dallo specchio.

60' - Owusu si è rialzato e ora viene accompagnato a bordocampo: Inter in dieci. Boffelli si è ripreso al 100%.

58' - Frustalupi approfitta di questa specie di timeout tecnico per dare indicazioni ai suoi.

57' - Bruttissimo scontro nell'area del Napoli tra Owusu e Boffelli, il quale cade male battendo la testa. Gioco fermo, staff medici in campo per i soccorsi del caso.

56' - Si accende Carboni, che lascia sul posto Gioelli con un doppio passo, se ne va vicino alla linea laterale e poi crossa in mezzo senza trovare deviazioni amiche.

55' - Comincia la partita dell'ex Bonavita, richiamato in panchina Alastuey.

54' - Azione insistita dell'Inter che, dopo un lungo giro palla, imbuca per Esposito in area. Fa prima di lui D'Avino, che poi si rifugia in fallo laterale.

51' - L'Inter gestisce, ovviamente senza avere alcun interesse a forzare i ritmi. E' il Napoli che dovrebbe fare qualcosa di più, ma finora neanche la scossa di Koffi dalla panchina è servita.

49' - Scintille in campo dopo uno scontro di gioco tra Iliev e Barba: l'arbitro riporta la calma ammonendo il capitano del Napoli e Kamate, che era arrivato a difendere il compagno di squadra.

48' - Lancione di Fontanarosa dalle retrovie, impossibile per Esposito raggiungere il pallone.

46' - E' Pesce che fa posto a Koffi. Nell'Inter nessun cambio, restano in campo gli stessi 11 protagonist di un grande primo tempo.

14.04 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Napoli Primavera!

14.01 - Scalda i motori Koffi, il primo cambio deciso da Frustalupi. Vediamo chi gli farà posto.

13.47 - Se non è la miglior versione stagionale dell'Inter Primavera, quella vista nei primi 46' di Interello contro il Napoli, poco ci manca. Il 4-2-3-1 che a Monza non aveva funzionato nella finale di Supercoppa persa con la Fiorentina è un vestito che calza a pennello ai nerazzurrini che cominciano la gara schiacciando gli azzurri nella loro trequarti, prima di colpirli due volte in sei minuti, tra 17' e 22', con Aleksandar Stankovic: il il figlio d'arte sblocca il risultato con un siluro da fuori area ispirato al padre Deki, poi firma la doppietta personale di testa con un terzo tempo cestitico. Il tris arriva grazie all'altro centrocampista, Kamate, tra i migliori in campo: al 35', il francese sgasa in area per scaraventare alle spalle di Boffelli il pallone racapitatogli da Iliev, autore del secondo assist.

46' - Duplice fischio di Marco Monaldi, finisce qui il primo tempo di Inter-Napoli Primavera! Tre a zero per i nerazzurri il parziale all'intervallo dopo 46' a senso unico: a segno Stankovic, due volte, e Kamate.

45' - Assegnato 1' di recupero.

44' - Spinge il Napoli, che vuole andare all'intervallo accorciando le distanze: niente da fare, gli azzurri non riescono ad approfittare dell'uscita così così di Calligaris.

43' - Il Napoli conquista un calcio d'angolo in una delle sue rare azioni offensive. La proposta non è male: Spavone va direttamente in porta, Calligaris risponde presente con un bel riflesso.

40' - Iliev rischia di beffare con un movimento in back door D'Avino, che è bravo a recuperare la posizione ed evitare guai peggiori.

39' - D'Avino ci mette la punta e manda il pallone oltre la linea di fondo: altro giro dalla bandierina per l'Inter.

38' - Il Napoli tenta un affondo poco convinto, Fontanarosa fa capire che non è cosa agevolando l'uscita di Calligaris.

36' - Arriva un'ammonizione verso un componente della panchina del Napoli: si tratta del tecnico Frustalupi.

35' - TRIS DI KAMATE, L'INTER DILAGA! Eccolo qui il premio meritatissimo per uno dei migliori in campo: il francese prende il motorino ed entra in area per sbattere in porta l'assist prezioso di Iliev dopo una sovrapposizione.

34' - Kamate, in una condizione atletica strepitosa, fa 30 metri per andare a pressare addirittura il portiere Boffelli, che rinvia un attimo prima del suo arrivo.

33' - Iliev pecca di egoismo e finisce per perdere la palla intestardendosi in una giocata forzata. Recupera subito Kamate: da questa cose si vede che l'Inter va al doppio del Napoli.

32' - Owusu va dritto per dritto, con l'idea di far tutto da solo appena entra in possesso del pallone: la sua iniziativa si infrange contro Obaretin, che per una volta ha la meglio sull'avversario diretto.