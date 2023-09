47' - Duplice fischio di Fabio Rosario Luongo, finisce qui il primo tempo di Frosinone-Inter Primavera! Uno a zero per i nerazzurri il parziale all'intervallo: decide fin qui il gollonzo di Kamate al minuto 13.

46' - Macej pareggia il conto delle ammonizioni: primo giallo anche nella fila del Frosinone.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - Fallo ruvido di Bovo, per l'arbitro meritevole di cartellino giallo. Giusta la decisione di Luongo, il centrocampista dell'Inter è intervenuto col piede a martello sulla caviglia di Cisse.

42' - Kamate ancora pericoloso! Questa volta il francese fa tutto da solo, costruendosi con un bel movimento dentro il campo un tiro dal limite area: non va.

41' - Doppio tentativo del Frosinone: dopo il tiro di Voncina respinto, irrompe Ferizaj che spara spaventando Raimondi.

39' - Dixon si mette in proprio, conduce palla bene fino a dentro l'area di rigore interista, poi deve arrendersi all'intervento difensivo di Raimondi e Matjaz.

38' - Lusuardi vince il duello aereo con Spinaccè, l'arbitro poi fischia un fallo su Boccia comandando calcio di punizione per il Frosinone.

36' - Quieto non va lontano dal bersaglio grosso! Splendida la coordinazione del numero 11 interista, bravo a colpire al volo il pallone spiovente in area. Conclusione sopra la traversa, Avella comunque era in controllo.

35' - Il cross di Di Maggio non fa molta strada: Lusuardi si oppone, palla in corner.

33' - Kamate manca per la seconda volta il raddoppio! Motta disegna un gran cross dalla sinistra verso il secondo palo, dove il francese arriva con i tempi giusti ma sbaglia completamente la tecnica del colpo di testa. Errore evidente qui dell'autore del primo gol.

32' - Macej allontana con un acrobazia il pallone velenoso calibrato in area di rigore da Spinaccè. Torna a spingere l'Inter, alla ricerca del 2-0.

30' - Scocca la mezzora al 'Città dello Sport' di Ferentino, l'Inter è in vantaggio per 1-0 sul Frosinone dal 13' grazie al gollonzo di Kamate.

29' - Stante mura la conclusione di Voncina vicino alla sua porta, poi arriva Matjaz che pulisce l'area spazzando in corner.

28' - Fallo in attacco di Di Maggio ai danni di Lusuardi: spalla contro schiena, l'arbitro ha visto bene.

26' - Lusuardi prende il tempo a tutti, ma il suo colpo di testa è impreciso. Chivu sgrida Raimondi che, a suo dire, è rimasto troppo inchiodato alla linea di porta.

25' - Dopo i 5' vissuti in apnea, il Frosinone mette la testa fuori dall'acqua. La seconda azione d'attacco dei padroni di casa vale un calcio d'angolo.

23' - L'Inter spinge forte, Frosinone alle corde. Stante svetta nell'area piccola, ma non riesce a indirizzare come vorrebbe il suo colpo di testa. La palla sfila sopra la traversa.

22' - Spinaccè calcia a lato! Altro pasticcio della difesa ciociara, con due giocatori che si scontrano e aprono l'angolo di tiro al 22 nerazzurro. Palla sul fondo, Avella graziato.

21' - Si rimane, dunque, sull'1-0 per l'Inter, decide il gol di Kamate, il secondo in stagione dopo quello segnato in Youth League alla Real Sociedad.

20' - Kamate vicinissimo alla doppietta! Tiro troppo soft del francese da posizione privilegiata, Macej salva prima della linea.

18' - Il Frosinone ci prova con il tiro-cross di Mezsargs: ci mette le mani Raimondi, che copre bene il suo palo e si rifugia in corner.

14' - Senza fare granché, l'Inter si ritrova in vantaggio su un Frosinone che si conferma molto fragile in difesa. Quello di Kamate è il decimo gol subito in 4 partite.

13' - ERRORACCIO DEL FROSINONE, KAMATE PORTA AVANTI L'INTER CON UN GOLLONZO! Motta si sgancia sulla sinistra, si porta sul fondo e calibra in mezzo creando scompiglio. Arriva Di Maggio, tiro respinto che finirebbe nelle mani di Avella se non fosse per l'intervento improprio Giunashvili che, nel tentativo di rinviare lontano, centra in pieno Kamate. La carambola sorride ai nerazzurri che esultano per l'1-0.

12' - Lusuardi risolve una questione che stava diventando spinosa nell'area del Frosinone, fermando Berenbruch con tempismo.

11' - L'Inter esce senza graffi dalla prima iniziativa ciociara, con Spinaccè che porta via la palla dalla zona pericolosa subendo successivamente una trattenuta da Severino.

10' - Il Frosinone trova per la prima volta continuità in attacco conquistando una rimessa laterale in zona offensiva, a qualche metro dalla bandierina del corner.

9' - Non vale il gol di Di Maggio, segnalato un fuorigioco antecedente al tiro vincente del capitano nerazzurro.

8' - Azione manovrata dell'Inter, che non trova sbocchi ed è costretta a ricominciare da capo per l'ennesima volta in questo avvio.

6' - Inter in controllo, anche se finora è stata poco precisa tecnicamente.

5' - Matjaz calibra male il servizio in lungolinea per Motta che, pur impegnandosi, non può raggiungere il pallone.

4' - Stante non vuole correre rischi e si appoggia su Raimondi, oggi tra i pali al posto del titolarissimo Calligaris.

3' - L'Inter non ricava nulla dal primo giro dalla bandierina: il pallone dopo una deviazione arriva a Kamate, che calcia di prima lontano dallo specchio.

2' - Kamate pilota la palla nella metà campo avversaria, ma va a infilarsi in un imbuto. Il Frosinone si complica la vita e regala un corner.

1' - E' l'Inter Primavera, che oggi veste di nerazzurro, a muovere il primo pallone del match. Frosinone in gialloblu.

10.30 - Fischio d'inizio allo ‘Stadio Città dello Sport’ di Ferentino, comincia in questo momento Frosinone-Inter Primavera!

10.29 - Viene osservato un minuto di silenzio nel ricordo di Giorgio Napolitano e Giovanni Lodetti, scomparsi nella giornata di venerdì.

10.28 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.27 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello ‘Stadio Città dello Sport’ di Ferentino preceduti dalla terna arbitrale.

10.25 - Dirige l'incontro l'arbitro Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli, i suoi assistenti sono Vincenzo Abbinante (Bari) e Angelo Tomasi (Lecce).

10.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Frosinone-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.10 - Inizio di annata positivo, al contrario, per la squadra di Chivu, imbattuta nelle prime quattro uscite tra campionato e coppa: due vittorie e due pareggi il bilancio. In campionato, Kamate e compagni sono a quota 7 punti dopo aver superato Empoli e Fiorentina (2-0 e 3-1) e impattato contro il Cagliari (1-1).

10.05 - Come anticipato in sede di presentazione, l'avversario di giornata dell'Under 19 nerazzurra ha avuto un avvio di stagione da incubo con 3 ko in altrettanti match disputati: in ognuno di questi, i ciociari hanno sempre incassato 3 gol (3-0 vs Bologna, 3-2 vs Monza, 3-2 vs Roma).

10.00 - Chivu apporta qualche modifica all'undici iniziale rispetto alla squadra che si è vista dal via al Centro Sportivo Zubieta XXI, a partire dalla porta: turno di riposo per Calligaris, tra i pali va Raimondi. Davanti a lui linea a 4 cambiata in due elementi, con Matjaz e Motta sostituiscono Maye e Cocchi. A centrocampo il cambio è obbligato visto che Stankovic deve scontare ancora due giornate di squalifica: al suo posto c'è Bovo, che si mette in mezzo a Di Maggio e Berenbruch. Davanti, il tecnico romeno si affida al tridente Kamante-Spinaccè-Quieto, con Sarr che inizialmente si accomoda in panchina.

9.55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:



FROSINONE: Avella; Macej, Severino, Voncina, Mezsargs, Ferizaj, Dixon, Boccia, Giunashvili, Cisse, Vanzelli. A disposizione: Lagonigro, Romano, Stefanelli, Milazzo, Totti, Molignano, Cichero, Paura, Aromatico, Amerighi. Antoci. Allenatore: Angelo Adamo Gregucci.

INTER: Raimondi; Aidoo, Stante, Matjaz, Motta; Di Maggio, Bovo, Berenbruch; Kamate, Spinaccè, Quieto. A disposizione: Calligaris, Cocchi, Sarr, Guercio, Vedovati, Maye, Ricordi, Miconi, Mazzola, Diallo, De Pieri. Allenatore: Cristian Chivu.

9.50 - Tornata da San Sebastian con un pari in tasca accompagnato da tanti rimpianti per l'epilogo dell'esordio rocambolesco in Youth League contro la Real Sociedad, l'Inter Primavera si rimette in pista in campionato all'inseguimento del Milan, fin qui perfetto con quattro vittorie in altrettante partite. L'obiettivo della squadra di Cristian Chivu, oggi ospite del Frosinone ultimo in classifica con zero punti, è accorciare il gap dai cuginetti a due punti per andare di nuovo da sola al secondo posto. Dallo stadio 'Città dello Sport' di Ferentino, benvenuti a Frosinone-Inter Primavera, quarta giornata del Primavera 1, con kick-off alle 10.30.