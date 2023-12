Che il reparto offensivo non stia dando grandi garanzie in casa Inter è ovvio, con Alexis Sanchez e Marko Arnautovic che finora non sono stati all'altezza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per questo in vista di gennaio non è escluso che la dirigenza nerazzurra possa cogliere un'occasione. E questa, riporta Libero, potrebbe essere 'filtrata' dai fratelli Inzaghi, Simone e Pippo. La Salernitana infatti avrebbe intenzione di chiedere ai nerazzurri Stefano Sensi, che è fuori dai piani tecnici dell'Inter e va verso la naturale scadenza del contratto.

In Viale della Liberazione però non vorrebbero liberare il centrocampista gratuitamente e potrebbero chiedere una contropartita. Un nome su tutti sarebbe Boulaye Dia, che ha già manifestato il desiderio di lasciare Salerno e per i prossimi 6 mesi potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Uno scambio di prestiti che risolverebbe alcuni problemi di Simone e Pippo Inzaghi.

