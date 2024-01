Prendendo spunto dalle dichiarazioni forti rilasciate sul suo canale Twitch da Arturo Vidal, che ha consigliato vivamente il compagno di Nazionale Alexis Sanchez di andarsene dall'Inter (leggi qui), La Tercera ha analizzato i numeri messi assieme dal Tocopillano al giro di boa della stagione.

Dati che evidenziano che l'ex Barcellona non ha mai giocato così pochi minuti nelle sedici stagioni trascorse in Europa dal suo arrivo a Udine nelle prime 26 uscite della sua squadra. Attualmente, spiegano i colleghi cileni, il Nino Maravilla ha giocato solo il 20% dei minuti in nerazzurro, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Solo l'annata 2019-20, sempre trascorsa in nerazzurro, può essere avvicinata a livello statistico a quella corrente, con la grande differenza che in quella circostanza il giocatore rimase fuori due mesi per un infortunio al tendine peroneo, da novembre 2019 al febbraio dell'anno successivo.