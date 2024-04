Ci sono tre ragioni alla base della scelta delle agenzie di scommesse di pagare subito gli scommettitori che hanno puntato sull'Inter campione d'Italia. Le spiega oggi La Repubblica: fidelizzare il cliente, evitare di dover pagare tutti i premi assieme quando ci sarà la certezza aritmetica e incentivare i vincitori a scommettere subito l'importo vinto.

"Ricevere in anticipo il premio - spiega l’avvocata Sara De Micco, vicepresidente dell’associazione And, Azzardo e nuove dipendenze - è un incentivo a giocare. Chi ha scommesso sulla Serie A è probabile che lo farà ancora. Un meccanismo rischioso". Secondo Ignazio di Lauro, direttore scommesse di Sisal, "la matematica certezza arriverà verosimilmente tra due o tre giornate, quindi avremmo comunque pagato a campionato in corso. Non vediamo rischi particolari, è una prassi diffusa in altri mercati come quello inglese".