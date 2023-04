Dopo l'ennesimo caso di razzismo negli stadi in Juventus-Inter arriva una nuova idea per il contrasto al fenomeno, portata avanti proprio dall'Inter. "La svolta potrebbe essere l’introduzione di una sorta di Var del razzismo, proposta che Beppe Marotta, ad dell’Inter, porterà al prossimo Consiglio Figc: l’idea è che, in caso di insulti razzisti, gli ispettori della procura federale presenti allo stadio ne diano segnalazione in diretta all’arbitro che, se lo riterrà, possa interrompere la gara, cosa che oggi può fare solo se è lui stesso a percepire certi cori", riporta oggi La Repubblica.