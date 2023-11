Dopo la vittoria di ieri dell'Italia, altro giro di giostra per gli interisti impegnati con le rispettive Nazionali, ultimo prima di rientrare a Milano al servizio di Simone Inzaghi. Dopo il rientro di Hakan Calhanoglu, avvenuto qualche giorno fa, scende in campo orfana del suo capitano la Nazionale turca, impegnata questa sera contro il Galles. Dei quattro nerazzurri oggi impegnati è Stefan De Vrij l'unico a scendere in campo dal primo minuto con l'Olanda, che se la vedrà contro Gibilterra; parte dalla panchina invece Dumfries. Stessa sorte per i compagni di squadra Marcus Thuram, Yann Sommer e Marko Arnautovic, rispettivamente con Francia, Svizzera e Austria.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!