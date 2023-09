Primi impegni delle Nazionali e tanti giocatori dell'Inter in campo in questa ricca serata di partite. Nella lunga lista di gare di Qualificazioni Euro 2024 spicca la Francia che sfida l'Irlanda a Parigi, con Benjamin Pavard e Marcus Thuram inizialmente in panchina. L'Olanda di Denzel Dumfries (titolare) e Stefan de Vrij (tenuto a riposo) se la vedrà invece con la Grecia in quel di Eindhoven, mentre l'Albania (con Kristjan Asllani in campo dal 1') fa visita alla Repubblica Ceca a Praga. Infine, l'Austria di Marko Arnautovic, che parte dalla panchina, incrocia la Moldavia nell'amichevole di Linz.

