Romelu Lukaku non si fa distrarre dalle voci di calciomercato e trascina ancora una volta il Belgio con una doppietta siglata in soli tre minuti: Big Rom decide la sfida contro l'Estonia (0-3 il risultato finale) con due gol tra il 37esimo e il 40esimo minuto di gioco. Per Lukaku, uscito dal campo al minuto 69', si tratta del sesto gol nelle tre partite disputate fin qui e valide per la qualificazione ai prossimi Europei.

Un autentico capolavoro di Asllani permette all'Albania di avere la meglio sull'Isole Faroe (1-3 il risultato finale): il centrocampista dell'Inter sfrutta al meglio la chance da titolare e nel secondo tempo disegna un arcobaleno incredibile da fuori area che va a spegnersi al sette (CLICCA QUI PER VEDERE IL GOL) per il momentaneo 1-2, prima del tris dell'Albania in pieno recupero.

Serata amara invece per la Bosnia di Dzeko, sconfitta a sorpresa per 2-0 dal Lussemburgo. Maglia da titolare e cartellino giallo per l'attaccante di proprietà dell'Inter promesso sposo del Fenerbache che resta però a secco. Da segnalare anche un calcio di rigore fallito da Hadžiahmetović per la Bosnia. La Germania perde invece l'amichevole contro la Colombia (2-0) con Gosens, partito titolare, che rimedia un cartellino giallo nei 90 minuti. Stesso minutaggio per un "rigenerato" Milan Skriniar: la sua Slovacchia vince 1-0 contro il Liechtenstein.