Fallisce al fotofinish l'appuntamento decisivo la Svizzera di Yan Sommer (in campo 90') che si fa rimontare contro Israele, rimandando i festeggiamenti per la qualificazione agli Europei di Germania 2024. Sembrava essere decisiva la rete del centravanti dell'Augusta Ruben Vargas al 36' del primo tempo, ma al 90', su un errore di Fernandes, è arrivato il pari di Weismann. La partita si è disputata, per le tristi e note vicende del conflitto in Medio-Oriente, sul campo neutro di Felcsut, in Ungheria. Romania e Svizzera a quota 16, Israele a 12 punti in classifica. Tutto aperto a due giornate dalla fine.