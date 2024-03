Torna a fermarsi la Francia di Didier Deschamps, sconfitta per 2-0 al Parc Olympique Lyonnais dalla Germania, contro cui tra l'altro era arrivato a settembre l'ultimo ko dei Galletti. A decidere l'incontro il gol in apertura di Wirtz a cui si aggiunge quello in avvio di ripresa di Havertz. In campo per 90' tra gli italiani Pavard e Rabiot, mentre Theo Hernandez e Thuram sono stati sostituiti nel secondo tempo da Lucas Hernandez e da Giroud (fuori al 61' l'attaccante nerazzurro).